В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота прошли ночные стрельбы в условиях полярной ночи

На одном из заполярных полигонов отдельной мотострелковой бригады Северного флота прошли ночные занятия по огневой подготовке в условиях полярной ночи. Военнослужащие отработали ведение огня из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7.

Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих сухопутных и береговых войск Северного флота. При их проведении особое внимание уделяется подготовке мишенных позиций, которые должны быть подсвечены. Также стрелки используют трассирующие боеприпасы для наблюдения за результатом стрельбы.

Первые в новом учебном году ночные стрельбы состоялись 1 декабря.

По итогам 2017 учебного года количество боевых стрельб отделений и взводов, ротных и батальонных тактических учений, а также стрельб из стрелкового оружия в сухопутных и береговых войсках Северного флота выросло более чем на 20%.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в декабре все спланированные мероприятия боевой подготовки мотострелковых соединений СФ выполнены на 100 процентов.