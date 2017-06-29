В отдельных районах Мурманской области пройдут кратковременные дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет, в основном, поле повышенного атмосферного давления. 30 июня в отдельных районах пройдут кратковременные дожди.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9º, днём +14+19°, в центральных районах области до +23°.

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Уровни воды на большинстве рек Кольского полуострова выше уровней летне-осенней межени на 40-140 см., на р. Поной - на 1,9-2,5 м.