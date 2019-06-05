Мурманская область. Арктика05.06.19 10:00
В открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 267 тысяч тонн водных биоресурсов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства, общий объём вылова водных биоресурсов всеми российскими пользователями к 5 июня текущего года составил 2,05 млн тонн, что на 1,3% меньше уровня прошлого года.
Вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне составил 220 тысяч тонн, что на 30% меньше уровня прошлого года. Объём добычи трески снизился на 13,6 тысячи тонн – до 166 тысяч тонн, пикши – на 17,4 тысячи тонн, до 23,2 тысячи тонн.
В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 267 тысяч тонн – на 7% выше показателя прошлого года.
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