В открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 267 тысяч тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства, общий объём вылова водных биоресурсов всеми российскими пользователями к 5 июня текущего года составил 2,05 млн тонн, что на 1,3% меньше уровня прошлого года.

Вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне составил 220 тысяч тонн, что на 30% меньше уровня прошлого года. Объём добычи трески снизился на 13,6 тысячи тонн – до 166 тысяч тонн, пикши – на 17,4 тысячи тонн, до 23,2 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 267 тысяч тонн – на 7% выше показателя прошлого года.