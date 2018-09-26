Мурманская область. Арктика26.09.18 07:00
В «Открытой студии» о «Чистой Арктике»
Сегодня с 12.00 до 12.30 в прямом эфире программы «Открытая студия» «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» в гостях координатор проекта «Чистая Арктика» Екатерина Макарова.
Такой проект появился в городе Мурманске не так давно, но волонтёры уже успели сделать много важных экодел. Поговорим об экологии и молодёжи, которая стремиться её улучшить.
Слушайте на радио «RECORD», смотри на «Арктик-ТВ»!
Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляй месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.
Ответы на вопросы прозвучат в прямом эфире.
Комментарии
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