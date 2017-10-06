В отношении бывшего сотрудника ОБ ДПС ГИБДД возбуждено уголовное дело

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Мурманской области в текущем году была получена информация о совершении бывшим сотрудником ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области служебного подлога.

Сотрудники собственной безопасности установили, что бывший инспектор дорожной полиции в июне 2016 года внес в официальный бланк ГИБДД заведомо ложные сведения о повреждениях автомобиля «Ниссан Альмера», полученные в результате столкновения с автомобилем «Опель Вектра». Данный документ бывший полицейский передал владельцу автомобиля «Ниссан Альмера» для получения страховой выплаты. В дальнейшем собственник иномарки на основе подложной справки о ДТП получил страховую выплату.

По материалам проверки ОРЧ СБ УМВД России по Мурманской области следователем СУ СК России по Мурманской области в отношении бывшего полицейского в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел за грубые нарушения служебной дисциплины еще в декабре 2016 года.