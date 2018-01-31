В отношении директора МУП Кольского района «Лавна», который хотел прикарманить 150 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело

В ноябре 2017 года прокуратурой Кольского района была проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства в сфере ЖКХ. В её ходе было установлено, что директор муниципального унитарного предприятия Кольского района «Лавна» в период с 1.10.2016 по 31.12.2016 заключил фиктивные договоры на ремонт подъездов в нп.Междуречье Кольского района, после чего получив денежные средства обратно, привлек к выполнению работ по ремонту общедомового имущества других лиц, выплатив им заработную плату в меньшем размере, чем предусмотрено договорами подряда. Образовавшуюся разницу в размере не менее 150 тысяч рублей обратил в свою пользу, причинив МУП «Лавна» материальный ущерб на указанную сумму.

По материалам проверки, направленным прокуратурой Кольского района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, следственным органом возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия Кольского района «Лавна» по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения).

Санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.