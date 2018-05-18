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Мурманская область. Арктика18.05.18 11:48

В отношении директора ООО «Парус» возбуждены дела об административных правонарушениях за сброс рыбных отходов в Кольский залив

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки установлено, что ООО «Парус» осуществляет деятельность по переработке и консервированию рыбы и морепродуктов. При осуществлении уставной деятельности организация эксплуатирует цех по переработке рыбопродукции, который располагается по месту регистрации общества, в границах водоохраной зоны Кольского залива Баренцева моря.

Установлено, что образующиеся в ходе переработки жидкие фракции и отходы стекают в систему водоотведения, предназначенную для сбора бытовых стоков, а впоследствии в канализационный колодец, находящийся в трех метрах от здания. Канализационный колодец оборудован исключительно жироулавливателем, который осуществляет очищение производственных стоков от жировых фракций.

В нарушение ст.ст. 34, 39 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 65 Водного кодекса РФ, ч. 5.7 СанПиН 2.3.4.050-96. 2.3.4. «Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (технологические процессы, сырье). Производство и реализация рыбной продукции» локальные очистные сооружения, обеспечивающие очистку сточных вод от мелких отходов от переработки рыбы в системе водоотведения, эксплуатируемой обществом отсутствуют. Надлежащая очистка жироулавливателя не обеспечена, документы, подтверждающие факт передачи жировых отходов на утилизацию, не представлены.

По причине ненадлежащей эксплуатации системы водоотведения допущен сброс рыбных отходов в водосборную площадь, которые с неорганизованным поверхностным стоком поступали в Кольский залив Баренцева моря.

По выявленным нарушениям природоохранным прокурором в отношении директора ООО «Парус» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства) и ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности), которые направлены на рассмотрение по существу в Управление Росприроднадзора Мурманской области и в Баренцево-Беломорское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Кроме того, руководителю предприятия внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения водного законодательства.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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