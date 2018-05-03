В отношении начальника ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Кандалакше возбуждено дело об административном правонарушении

Прокуратурой города Кандалакши проведена проверка соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обращение руководителя ГОБУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» по вопросу назначения пенсии по потере кормильца одной из учениц школы не было рассмотрено в установленном законом порядке, ответ по существу поставленных в нем вопросов заявителю не направлен.

По результатам проверки прокурором города в отношении начальника ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Кандалакше Мурманской области возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ. Материалы проверки направлены мировому судье судебного участка № 3 Кандалакшского судебного района Мурманской области.