В отношении руководителя ООО «Управления специализированных монтажных работ» возбуждено производство об административном правонарушении

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска выявлены нарушения требований трудового законодательства в деятельности ООО «Управления специализированных монтажных работ» в части оплаты труда. В ходе проверки исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате установлено, что в ОСП Первомайского административного округа г. Мурманска возбуждено исполнительное производство о взыскании с ООО «Управление специализированных монтажных работ» в пользу бывшего работника общества задолженности по заработной плате в размере 89027 рублей 5 копеек.

В связи с указанными обстоятельствами прокуратурой округа инициирована проверка исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «Управление специализированных монтажных работ». По её результатам было установлено, что по состоянию на 16 января этого года у общества имеется задолженность по заработной плате перед 21 работником в размере 1 млн 420 тысяч 234,19 рубля., в том числе перед 12 уволенными работниками в размере 650 тысяч 875,38 рубля.

Кроме того, установлено, что правила внутреннего трудового распорядка работников ООО «Управления специализированных монтажных работ» не соответствуют требованиям трудового законодательства.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой округа в адрес директора внесено представление об устранении выявленных нарушений, локальный нормативный акте соответствующий требованиям трудового законодательства опротестован.

В отношении директора организации возбуждено производство об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).