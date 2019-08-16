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Мурманская область. Арктика16.08.19 13:07

В отношении руководителя организации проводятся следственные и процессуальные действия по факту невыплаты заработной платы

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, с учетом материалов прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя организации, осуществляющей деятельность в сфере общественного питания, по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, по версии следствия, руководитель организации с 1 мая по 30 июля 2019 года не выплатил одному из работников организации, занимающего должность повара, заработную плату, а также компенсацию расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно в общей сумме свыше 44 тысяч рублей. При этом подозреваемый имел реальную возможность своевременно осуществить причитающиеся работнику выплаты.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. В ходе предварительного следствия будут детально выяснены мотивы, которыми руководствовался работодатель, нарушив требования трудового законодательства. Кроме того, следствием будут предприняты все необходимые меры для возмещения причиненного ущерба.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

 

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