В отношении сотрудника ДПС, подозреваемого в фальсификации постановлений по делам об административных правонарушениях, возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях).

По версии следствия, в январе 2018 года инспектор дорожно-патрульной службы, 1990 года рождения, вносил заведомо ложные сведения в постановления по делу об административных правонарушениях. Так, находясь на маршруте патрулирования, офицер останавливал водителей транспортных средств за нарушения требований дорожных знаков, однако оформлял в отношении нарушителей протоколы по фактам перехода проезжей части в неположенном месте.

В настоящее время по уголовному делу изучены видеозаписи с регистраторов патрульных автомобилей, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются мотивы и все обстоятельства совершенного преступления, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Преступление выявлено управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.