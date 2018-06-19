В отношении сотрудника полиции, превысившего должностные полномочия, вынесен обвинительный приговор

Собранные следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении инспектора (патрульно-постовой службы) мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенных с применением насилия). Прокурором поддержано государственное обвинение.

Следствием и судом установлено, что ночью 24 мая 2016 года обвиняемый, находясь на дежурстве по обеспечению правопорядка в общественных местах у дома № 15 по ул. Кирова ЗАТО г.Североморск, к потерпевшему, в отношении которого сотрудниками ДПС ГИБДД осуществлялось составление материалов об административном правонарушении, в отсутствие оснований для применения физической силы, умышленно и явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий, незаконно вытащил потерпевшего из служебного автомобиля ДПС ГИБДД и уложил лицом вниз на землю, произведя загиб руки за спину.

Своими умышленными и противоправными действиями сотрудник полиции причинил потерпевшему физическую боль и телесные повреждения.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также с лишением права занимать должности представителя власти сроком на 2 года. Приговор суда вступил в законную силу.