В отношении сотрудника полиции, ударившего северянку, возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий

В отношении сотрудника полиции СО по г.Мурманску следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

В ходе предварительной межведомственной проверки было установлено, что сотрудник ОБ ППС УМВД России по г.Мурманску при задержании мурманчанина за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ, нанёс удар в лицо находившейся рядом знакомой задержанного. Женщине 1995 года рождения были причинены телесные повреждения.

Подразделением собственной безопасности УМВД России по Мурманской области по факту возбуждения уголовного дела проводится проверка информации, связанной с непрофессиональными действиями сотрудника. По результатам проверки будет решаться вопрос об увольнении полицейского из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.