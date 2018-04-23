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Мурманская область. Арктика23.04.18 15:11

В отношении врио директора МУП «Расчетно-информационный центр» возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области в связи с особой сложностью в расследовании принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел в отношении врио директора МУП «Расчетно-информационный центр» (г. Ковдор) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в 2016 и 2017 годах руководитель из корыстных побуждений, желая повысить свое материальное благосостояние, используя служебное положение, совершила хищение денежных средств путем заключения со своими знакомыми фиктивных договоров на оказание предприятию различных услуг, которые в действительности не оказывались. Своими преступными действиями бюджетному учреждению причинен ущерб на сумму более 180 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, назначены судебно-бухгалтерские экспертизы с целью установления ущерба, причиненного преступлением.  Расследование уголовного дела продолжается.

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