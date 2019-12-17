В отношении злоумышленника из Фонда капитального ремонта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области расследуется уголовное дело в отношении одного из руководителей НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области».

Противоправные действия злоумышленника квалифицированы по ч. 8 ст. 204 УК РФ, – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенные в особо крупном размере.

По ходатайству следствия судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, предъявлено обвинение.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.