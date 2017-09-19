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Мурманская область. Арктика19.09.17 15:21

В отопительный сезон этого года Мурманская область входит со сбоями

В рамках мониторинга «Неотопительный сезон» активисты ОНФ выявили множество проблем, связанных с отоплением многоквартирных домов. ОНФ обратился к муниципальным властям с просьбой исправить недочеты.

В ходе проведения мониторинга активисты ОНФ зафиксировали проблемы плохого качества ремонта крыш, неправильного утепления чердачных помещений, неудовлетворительной работы котельной, разбитых окон и отсутствующих дверей в подъездах. В некоторых регионах образовательные учреждения стоят без крыши по причине нерадивости подрядчика.

бщественникам обратились родители юных гимнасток: несмотря на заверения ответственных лиц о том, что все детские учреждения региона подключены к системе отопления, в детско-юношеской спортивной школе № 12 олимпийского резерва по художественной гимнастике тепло так и не появилось. Сегодня здесь обучается более 300 детей, самым маленьким едва исполнилось 5 лет. Родители негодуют: не нужно быть экспертом в спорте, чтобы понимать, что может случиться, если мышцы перед серьезной нагрузкой недостаточно разогреты, а сделать это в холодном помещении – сложнее, не говоря уже о больших шансах простудиться. В этом уважаемом спортивном учреждении за 17 лет его существования было подготовлено 36 мастеров спорта России и более 120 кандидатов в них.

Активисты Народного фронта обратились к муниципальным властям с просьбой решить выявленные проблемы.

«Пока российские гимнастки завоевывают высшие мировые награды, их мурманские преемницы замерзают в стенах школы, между прочим, олимпийского резерва! Нахождение детей в таких условиях просто неприемлемо. Мы обращаемся к уполномоченному по правам ребенка в Мурманской области Борису Когану с просьбой обратить внимание на ситуацию с отоплением детских учреждений в регионе и запросить у ответственных лиц более актуальную информацию об обеспечении теплом школ, поликлиник и больниц. Также просим надзорные органы разобраться в этом вопросе и принять меры реагирования в отношении лиц, допустивших нарушение. Ну и, конечно, самое главное сейчас в кратчайшие сроки пустить тепло в ДЮСШ. Мы призываем власти незамедлительно принять меры по исправлению ситуации», – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

- ОНФ настаивает, чтобы главы муниципалитетов приняли соответствующие меры, ведь они обязаны следить за качеством подготовки домов и социальных учреждений к зиме. Мы продолжим проводить мониторинг «Неотопительный сезон», в котором особое внимание активисты будут обращать на дома, где в подъездах отсутствуют окна, где есть проблемы с системами отопления и горячего водоснабжения, нет теплоизоляции трубопроводов в подвальном и чердачном помещениях, не работает котельная, а ремонт крыш оставляет желать лучшего, - заявила член Центрального штаба ОНФ, эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина.

Отметим, в последние дни в редакцию «Арктик-ТВ» стали часто жаловаться жители областного центра, которые сообщают о фактах отсутствия отопления в своих квартирах. При этом они говорят о том, что не могут дозвониться до служб, обязанных реагировать на  нарушения по оказанию услуг ЖКХ. Люди не могут дозвониться до управляющих компаний,  Госжилинспекции, службы 051...

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