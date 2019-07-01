В отремонтированном детском саду проверили качество выполненных работ

Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил качество выполненных работ, проведенных в детском саду № 21. Учреждение находится в здании, построенном в 1973 году, и за 46 лет – это его первая столь масштабная реконструкция.

В дошкольном учреждении заменили системы тепло- и водоснабжения. Установили новые радиаторы и сантехническое оборудование. Выполнили замену кафельной плитки на стенах и полах в помещениях пищеблока, санитарных комнат, отремонтировали раздевалки. Также в рамках программы «Тёплое окно» произведена замена всех оконных блоков – это один из элементов энергосбережения.

– В целом все работы по реконструкции здания выполнены качественно и своевременно, – отметил Андрей Сысоев. – А вот к внешнему виду территории есть небольшие замечания, а именно неудовлетворительное состояние части ограждений. На это стоит обратить внимание.

Сотрудники и родители воспитанников детского сада № 21 обратились к главе администрации города Мурманска с просьбой привести в порядок пешеходные пути, ведущие к учреждению. Андрей Сысоев поручил представителям городских структур и депутатам, присутствовавшим на объезде, разобраться в ситуации и принять необходимые меры.

К слову, детский сад № 21 находится под одной крышей с МАДОУ № 110, в котором также была выполнена реконструкция. А неподалеку, на территории школы № 23 в 2017 году отремонтировали футбольное поле с искусственным газоном.

Кроме того, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», уже этим летом, будет выполнен ремонт покрытия проезжей части и тротуаров во дворе рядом с дошкольным учреждением.

Таким образом, благодаря модернизации мурманских образовательных учреждений, меняется облик не только школ и детских садов, но и комплексно обновляются городские территории.