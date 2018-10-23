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Мурманская область. Арктика23.10.18 07:10

В оздоровительных лагерях и санаториях Мурманской области в дни школьных каникул отдохнут свыше 4,5 тысячи юных северян

Организация детского отдыха в Заполярье в период осенних каникул вчера стала одной из тем оперативного совещания, которое провела губернатор Марина Ковтун. По данным министерства образования и науки Мурманской области, с 29 октября по 4 ноября в муниципальных образованиях региона будут функционировать 67 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. В них отдохнут 4,4 тысячи детей. Также в регионе будут работать санаторные учреждения, которые примут еще 183 ребенка.

Как отметила и.о. министра Ирина Ковшира, все учреждения к приему отдыхающих школьников готовы: получены санитарно-эпидемиологические заключения, разработаны программы досуговой занятости с учетом возрастных особенностей, в них также включены мероприятия учреждений культуры.

Кроме того, в каникулярный период будет продолжена работа организаций дополнительного образования. Ребята смогут посещать кружки, секции, досуговые мероприятия. Так, на базе технопарка «Кванториум» пройдут интерактивные экскурсии для детей и их родителей. Особое внимание будет уделено качеству отдыха детей из так называемых групп риска.

В адрес органов управления образованием направлены письма о необходимости проведения перед началом каникул дополнительных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, по поведению вблизи водоемов.

Марина Ковтун поручила главам администраций муниципалитетов взять под личный контроль вопрос организации детского отдыха.

«Это всё, казалось бы, банальные и всем понятные вещи, однако опыт последнего времени по стране показывает, что вроде бы мелкие нарушения приводят к самым серьёзным, а иногда и трагическим последствиям», – сказала Марина Ковтун.

 

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