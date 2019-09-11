В озере около посёлка Ура-Губа найдено тело и машина жителя Московской области

Следственным отделом по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины, 1966 года рождения, в Кольском районе.

Установлено, что погибший прибыл в наш регион из Московской области по личным делам. 6 августа он последний раз выходил на связь со своей супругой. Известно, что мужчина направлялся в посёлок Ура-Губа. 9 сентября тело пропавшего обнаружено в воде у береговой линии озера, расположенного в районе 9 км автоподъезда к посёлку Ура-Губа.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, следователем СО по Кольскому району произведён осмотр места происшествия, в ходе которого каких-либо явных признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не установлено. У береговой линии также обнаружены пластиковые детали автомобиля погибшего, который находится на дне озера. Принимаются меры по его поднятию.

В ходе процессуальной проверки назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины, опрашиваются очевидцы и родственники, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.