«В ожидании чуда» - в Мурманске зажгут огни на главной городской новогодней ёлке

В Мурманске 7 декабря на площади Пять Углов состоится торжественная церемония открытия главной городской новогодней ёлки. В 14 часов 30 минут начнётся театрализованное представление «В ожидании чуда», а также поздравления от первых лиц города.

На улице Ленинградской будет организована ярмарочная торговля.

Также в этот же день в 14 часов праздничная программа начнётся во всех округах заполярной столицы:

– в жилом районе Росляково, на площади перед ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1);

– в Первомайском округе (в районе дома № 101 по проспекту Кольскому);

– в Ленинском округе, на территории детского городка «Сказка».