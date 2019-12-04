Мурманская область. Арктика04.12.19 11:10
«В ожидании чуда» - в Мурманске зажгут огни на главной городской новогодней ёлке
В Мурманске 7 декабря на площади Пять Углов состоится торжественная церемония открытия главной городской новогодней ёлки. В 14 часов 30 минут начнётся театрализованное представление «В ожидании чуда», а также поздравления от первых лиц города.
На улице Ленинградской будет организована ярмарочная торговля.
Также в этот же день в 14 часов праздничная программа начнётся во всех округах заполярной столицы:
– в жилом районе Росляково, на площади перед ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1);
– в Первомайском округе (в районе дома № 101 по проспекту Кольскому);
– в Ленинском округе, на территории детского городка «Сказка».
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