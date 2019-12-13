В палатке обнаружены тела трёх рыбаков, по предварительным данным, скончавшихся от угарного газа

Следственным отделом по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел троих мужчин в Кольском районе.

Установлено, что 7 декабря 2019 года трое жителей города Гаджиево, 1974, 1976 и 1988 годов рождения, направились на рыбалку к озеру Вильесъяур, расположенному в районе 145 км трассы «Кола – Лотта». После 9 декабря мужчины перестали выходить на связь с родственниками. 10 декабря тела рыбаков обнаружены местным жителем.

Следователем СО по Кольскому району, а также криминалистами Следственного управления произведен осмотр места происшествия. Возле палатки, в которой ночевали мужчины, обнаружен газовый баллон. Шланг баллона протянут непосредственно в палатку к газовой плитке, посредством которой осуществлялось отопление. В помещении палатки зафиксирован запах газа.

В ходе процессуальной проверки назначена судебная медицинская экспертиза, согласно результатам которой причиной смерти мужчин явилось отравление окисью углерода.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.