В память о погибших и в честь живых

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан.

– Война в Афганистане – важная страница в истории нашей страны, – отметил Андрей Сысоев. – Это доблесть и героизм наших солдат и офицеров, мурманчан, которые исполнили свой воинский долг до конца. Наша задача – не забывать об этих людях и отдавать им должное, показывая историю такой, какая она есть.

Администрация Мурманска тесно взаимодействует с общественными организациями, оказывающими всестороннюю поддержку воинам-афганцам, всегда прислушивается к их инициативам. Так, в городе появился «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войн», в котором действует музей боевой славы, а также была создана «Аллея памяти», расположенная возле театра Северного флота.

– Вы являетесь живым примером мужества, доблести и преданности долгу, своей стране, – отметила Тамара Прямикова. – И сегодня на вас возложена важная задача – привить молодому поколению чувство патриотизма, любви к своей Родине.