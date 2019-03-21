В парках и скверах Мурманска установлены 233 видеокамеры

Красота и комфорт скверов столицы Заполярья привлекают взрослых и детей: здесь прогуливаются и пожилые люди, и мамы с малышами, и молодежь. За порядком в местах отдыха горожан постоянно следят специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы».

Однако, городское имущество часто становится объектом хулиганских выходок. Система видеонаблюдения призвана решить эту проблему.

– В парках и скверах установлены 233 камеры, осуществляющие фиксацию событий, – рассказал директор МАУК «Городские парки и скверы» Александр Накай. – Видеоматериалы помогают своевременно выявить правонарушителей и установить личности вандалов.

Стоит отметить, что «Мурманские городские парки и скверы» регулярно проводят ревизию установленных видеокамер.

– Для улучшения качества изображения, а также для увеличения сроков хранения видеоматериалов, регулярно проводится обновление устаревшего оборудования, – отметил заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Евгений Лазарев.