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Мурманская область. Арктика12.09.18 07:00

В Печенге бывший Гарнизонный дом офицеров преобразился в современный культурно-досуговый центр

Центральной темой вчерашней рабочей поездки губернатора Марины Ковтун в Печенгский район стало развитие социальной инфраструктуры, объектов культуры и досуга для жителей территории.

«В Печенгском районе – два моногорода и два населенных пункта, в которых живут преимущественно военные. Тоже считайте моногорода. И, конечно, жизнь здесь не должна исчерпываться только работой или службой. Большое значение имеет то, как люди проводят своё свободное время, особенно дети. Поэтому основное внимание сегодня уделяю объектам культуры и досуга. И здесь мы видим действительно значительные перемены», – подчеркнула Марина Ковтун.

Так, в городском поселении Печенга глава региона побывала в новом культурном-досуговом центре «Платформа». Открытие творческой площадки после капитального ремонта состоялось всего несколько дней назад, а сегодня он уже полон посетителей: воспитанников кружков, студий и секций. Новую жизнь бывший гарнизонный дом офицеров обрел благодаря усилиям местных властей. С 2012 по 2018 годы за счет собственных средств муниципалитета (свыше 53 млн рублей) здесь выполнены капитальный ремонт систем водоснабжения и теплоснабжения, вентиляции, электроснабжения, кровли и фасада здания, работы по замене окон и входных дверей, капитальный ремонт внутренних помещений, оборудования концертного зала. Приобретены кресла для зрительного зала, звуковое и световое оборудование, механика и одежда сцены. На базе центра работают патриотический клуб, танцевальный кружок, театральная студия, детская комната, оборудован класс для декоративно-прикладного искусства.

Также в Печенге губернатор ознакомилась с проектом обновления Мемориального комплекса «Холм Славы». Он был реализован в рамках поддержки местных инициатив. Активное участие в благоустройстве комплекса приняли сами жители Печенги – около 200 человек.

Кроме того, в Печенге созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Например, в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены работы по асфальтированию хоккейной коробки. Уже в этом году установлены уличные силовые тренажёры, оборудована беговая дорожка.

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