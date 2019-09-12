В Печенге стартовал российско-норвежский Марш Победы

Сегодня в Печенге у мемориала «Холм Славы» стартовал Марш Победы – совместный поход российской и норвежской молодёжи по ключевым точкам Петсамо-Киркенесской наступательной операции советских войск 1944 года. Он посвящён 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Северной Норвегии.

Марш Победы проходит по территории двух стран уже во второй раз. Впервые 15 подростков и 10 взрослых жителей Печенгского района и коммуны Сёр-Варангер отправились по местам боевой славы советских воинов и норвежских патриотов в сентябре 2014 года, в канун празднования 70-летия разгрома врага в Заполярье. А сама идея проведения такого похода родилась в ходе Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества в октябре 2013 года в Никеле.

В этом году численность международной команды Марша Победы составила 29 человек – 17 от России и 12 от Норвегии. За три дня участники похода пройдут по маршруту Печенга – Лиинахамари – Ахмалахти – Киркенес – Нейден. По пути ребята и их сопровождающие познакомятся с подробностями истории войны на Севере, возложат венки к памятникам и воинским захоронениям.

Старт Марша в Печенге прошёл в торжественной обстановке. У памятника солдату-победителю на Холме Славы выстроились военнослужащие 200 отдельной мотострелковой бригады и 61 отдельной бригады морской пехоты Северного флота, мурманские юнармейцы. Участников похода и гостей приветствовали российские и норвежские официальные лица.

Право открыть праздник было предоставлено врио заместителя губернатора Мурманской области Александру Хомякову. Он напомнил собравшимся, что в ходе Петсамо-Киркенесской операции погибли 15 тысяч советских солдат и офицеров, из них две тысячи – на норвежской земле.

«Мы все должны помнить о том, какой ценой досталась победа, сколько было пролито крови, сколько отдано человеческих жизней. Пусть и норвежская, и российская молодёжь в этом походе сделает для себя один вывод – мир надо беречь!», – подчеркнул Александр Хомяков.

Доброго пути участникам похода пожелали генеральный консул РФ в Киркенесе Сергей Шатуновский-Бюрно и генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал. Норвежский дипломат отметил, что Марш Победы является ярким элементом комплекса юбилейных мероприятий, которые завершатся 25 октября в Киркенесе международными торжествами с участием короля Норвегии Харольда V и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Для жителей Восточного Финнмарка войну выиграли не Соединённые Штаты и не Великобритания – войну выиграл Советский Союз. Мы глубоко благодарны за тот вклад, который внёс наш большой сосед в освобождение Норвегии», – подчеркнул Эрик Сведал.

Свои напутствия участникам Марша Победы также передали глава Печенгского района Александр Морозов и заместитель мэра коммуны Сёр-Варангер Лена Бергенг.

После возложения цветов к подножию мемориала на Холме Славы колонна Марша Победы тронулась в путь. Поход завершится 14 сентября в норвежском Нейдене – последнем населённом пункте, который был освобождён войсками Карельского фронта в ходе Петсамо-Киркенесской операции.

Традицию Марша Победы планируется продолжать каждые пять лет.