Закрывается движение всех видов транспорта по мостовому переходу через канал Княжегубской ГЭСВ связи с закрытием моста через реку Тулома в городе Коле изменён маршрут межмуниципальных пассажирских автобусов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.09.19 16:48

В Печенге стартовал российско-норвежский Марш Победы

Сегодня в Печенге у мемориала «Холм Славы» стартовал Марш Победы – совместный поход российской и норвежской молодёжи по ключевым точкам Петсамо-Киркенесской наступательной операции советских войск 1944 года. Он посвящён 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Северной Норвегии.

Марш Победы проходит по территории двух стран уже во второй раз. Впервые 15 подростков и 10 взрослых жителей Печенгского района и коммуны Сёр-Варангер отправились по местам боевой славы советских воинов и норвежских патриотов в сентябре 2014 года, в канун празднования 70-летия разгрома врага в Заполярье. А сама идея проведения такого похода родилась в ходе Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества в октябре 2013 года в Никеле.

В этом году численность международной команды Марша Победы составила 29 человек – 17 от России и 12 от Норвегии. За три дня участники похода пройдут по маршруту Печенга – Лиинахамари – Ахмалахти – Киркенес – Нейден. По пути ребята и их сопровождающие познакомятся с подробностями истории войны на Севере, возложат венки к памятникам и воинским захоронениям.

Старт Марша в Печенге прошёл в торжественной обстановке. У памятника солдату-победителю на Холме Славы выстроились военнослужащие 200 отдельной мотострелковой бригады и 61 отдельной бригады морской пехоты Северного флота, мурманские юнармейцы. Участников похода и гостей приветствовали российские и норвежские официальные лица.

Право открыть праздник было предоставлено врио заместителя губернатора Мурманской области Александру Хомякову. Он напомнил собравшимся, что в ходе Петсамо-Киркенесской операции погибли 15 тысяч советских солдат и офицеров, из них две тысячи – на норвежской земле.

«Мы все должны помнить о том, какой ценой досталась победа, сколько было пролито крови, сколько отдано человеческих жизней. Пусть и норвежская, и российская молодёжь в этом походе сделает для себя один вывод – мир надо беречь!», – подчеркнул Александр Хомяков.

Доброго пути участникам похода пожелали генеральный консул РФ в Киркенесе Сергей Шатуновский-Бюрно и генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал. Норвежский дипломат отметил, что Марш Победы является ярким элементом комплекса юбилейных мероприятий, которые завершатся 25 октября в Киркенесе международными торжествами с участием короля Норвегии Харольда V и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Для жителей Восточного Финнмарка войну выиграли не Соединённые Штаты и не Великобритания – войну выиграл Советский Союз. Мы глубоко благодарны за тот вклад, который внёс наш большой сосед в освобождение Норвегии», – подчеркнул Эрик Сведал.

Свои напутствия участникам Марша Победы также передали глава Печенгского района Александр Морозов и заместитель мэра коммуны Сёр-Варангер Лена Бергенг.

После возложения цветов к подножию мемориала на Холме Славы колонна Марша Победы тронулась в путь. Поход завершится 14 сентября в норвежском Нейдене – последнем населённом пункте, который был освобождён войсками Карельского фронта в ходе Петсамо-Киркенесской операции.

Традицию Марша Победы планируется продолжать каждые пять лет.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКажется, дальше некуда терзать природу, или Кто уничтожает китов в Баренцевом море
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа горорда Мурманска" Бурак (Смирнова) Ю .Г., местная
12.09.19 13:13
Уважаемый Губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис! К Вам обращается заместитель директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ Бурак (Смирнова) Юлия Геннадьевна. Пожалуйста, обратите вним
Комментарий к новости:«Отставки будут!», - Андрей Чибис рассказал о планах на ближайшие пять лет
Михаил
12.09.19 11:43
Капремонт ветхого жилья???? Это что - очередной бред администрации??? Жители Мурманска помнят как г. Сысоев с г.Веллером раздавали сертификаты за их подписью- на расселение деревяшек. К 100 летию без
Комментарий к новости:Подъезд дома будут ремонтировать, а мурманчан расселили
Марина
09.09.19 12:51
Добрый день. Обнаружила в купленной вторичной квартире трубу отопления, которую прежние хозяева изолировали лентой, видимо чтобы не протекала. Вызвала мастера с УК, он сказал что нужно менять радиатор
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ магазинах Мурманской области отмечается рост цен на пшеничную муку, куриные яйца-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 40 копеек, доллар потерял 24 копейки-PRO ЭнергетикуНадёжность работы электросетевого хозяйства региона поставлена под сомнение-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыМинюст России не даст россиянам-должникам полностью остаться без средств к существованию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 58 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика