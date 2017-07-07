В Печенге возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего северянина, угрожавшего убийством матери

В дежурную часть отдела полиции по городу Заполярный обратилась 51-летняя местная жительница, находившаяся в медицинском учреждении, с заявлением о том, что её сын угрожал ей убийством. Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина 1988 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказывал угрозы убийством своей матери, при этом нанёс несколько ударов кулаком по лицу потерпевшей, обжог кипятком ноги, а также ударил ножом в область головы. Угрозы были высказаны в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.