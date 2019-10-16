В Печенгском гарнизоне Северного флота прошёл митинг в честь 75-летия освобождения посёлка Петсамо

Командование и личный состав отдельной мотострелковой бригады Северного флота приняли участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию разгрома гитлеровских войск в Заполярье.

Торжественные мероприятия прошли на территории мемориалов «Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками» и «Холм Славы». Помимо военнослужащих в них были задействованы школьники и юнармейцы посёлка Печенга (бывшего Петсамо). Почётными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны и депутаты Мурманской областной Думы.

В ходе торжественного митинга юнармейцы прочли стихи, посвящённые советским воинам-освободителям, к воинскому мемориалу были возложены цветы и венки, память павших защитников Отечества почтили минутой молчания. Салютная группа выполнила троекратный залп из автоматов Калашникова.

Как сообщает пресс-служба СФ, в завершение митинга личный состав отдельной мотострелковой бригады и юнармейцы прошли торжественным маршем перед постаментом «Воину Советской Армии».

В этот же день для ветеранов, жителей и гостей посёлка был организован концерт с участием творческих коллективов Печенгского района. Участников мероприятий угостили солдатской кашей и горячим чаем.

Бывший посёлок Петсамо (ныне - пгт Печенга) был освобождён в ходе «десятого сталинского удара» - знаменитой Петсамо-Киркенесской операции в ночь с 14 на 15 октября 1944 года.