В Печенгском гарнизоне Северного флота прошёл приём школьников в Юнармию

В городе Заполярном и посёлке городского типа Никеле, которые входят в Печенгский военный гарнизон Северного флота, состоялся приём в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» четырёх учащихся средней школы пгт. Никель и девяти школьников города Заполярный.

В торжественной церемонии приняли участие знаменная группа 200-й отдельной мотострелковой бригады во главе с заместителем командира дивизиона по военно-политической работе капитаном Дмитрием Анисимовым, организатор-инструктор по военно-политической подготовке соединения Анна Гузенко, директор школы Наталья Панчешная, представитель совета ветеранов Нина Мороз, а также родители, педагоги и юнармейцы старших классов.

Из рук капитана Дмитрия Анисимова ребята получили красные береты и значки, напутствия хорошо учиться, быть образцом в делах и поступках.

Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества.

В настоящее время в Печенгском районе действуют 5 отрядов Юнармии, в которых состоит 150 школьников, сообщает пресс-служба СФ.