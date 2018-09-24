В Печенгском районе двое злоумышленников при попытке хищения силового кабеля лишили света жителей дома

В дежурную часть ОМВД России по Печенгскому району с заявлением о хищении имущества обратился представитель энергоснабжающей организации, который рассказал, что из подвального помещения дома, расположенного по ул. Спортивная, неизвестные пытались похитить силовые кабели, общей стоимостью около 2 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что покушение на кражу было совершено путём свободного доступа в помещение. Подозреваемые действовали по предварительному сговору. Они срубили часть электропроводов, но поскольку в доме погас свет, в подвал спустились жильцы. Они выгнали злоумышленников из помещения и обратились в обслуживающую компанию.

Полицейские, прибыв на место происшествия, опросили свидетелей. В ходе оперативно-раозыскных мероприятий по подозрению в попытке хищения имущества полицейские задержали двух неработающих жителей района. Ранее злоумышленники к уголовной ответственности не привлекались.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, задержанные признались в содеянном. Похищенное имущество они планировали продать, а вырученные денежные средства потратить по своему усмотрению.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.