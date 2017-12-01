В Печенгском районе не всё благополучно в дошкольных учреждениях

В рамках осуществления надзорной деятельности за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратурой Печенгского района проведена проверка исполнения дошкольными образовательными учреждениями района санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима их работы.

В результате проверочных мероприятий выявлены факты нарушения условий хранения продуктов на пищеблоках детских садов, правил отобрания и хранения суточных проб готовой продукции, несоблюдения температурного режима в группах.

По фактам выявленных нарушений в отношении руководителей образовательных учреждений возбуждено три дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, которые направлены для рассмотрения в Территориальный отдел Роспотребнадзора.