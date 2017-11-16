В Печенгском районе сотрудники полиции задержали браконьера

В ходе очередного патрулирования в рамках операции «Путина» сотрудники полиции пресекли факт попытки добычи водных биологических ресурсов на особо охраняемой территории – в природном парке «Полуострова Рыбачий и Средний».

Ранее не судимый безработный житель Никеля 1985 года рождения установил ставную сеть в водах устья ручья «Безымянный» губы «Кутовая» Мотовского залива Баренцева моря. Добыть водные биологические ресурсы северянин не успел, так как был задержан полицейскими.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное за данное правонарушение, - лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Операция «Путина» на территории Заполярья продолжается.