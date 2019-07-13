В Печенгском районе уже несколько дней ищут потерявшегося пожилого мужчину

С 8 июля в Печенгском районе ведутся активные поисково-спасательные работы потерявшегося пожилого мужчины. Северянин не вернулся в указанный срок и через двое суток его родственники сообщили о его пропаже экстренным службам.

На поиски незамедлительно отправились спасатели МАКАСЦ МЧС России. По результатам первого дня было установлено, что мужчина потерялся в районе рудника Каула Котсельваары, но найти его местоположение не представилось возможным.

Для увеличения района поисков, были привлечены дополнительные силы и средства: квадроциклы, моторные лодки, беспилотные летательные аппараты и вертолёт Росгвардии, который также помог в осуществлении работ с воздуха. Помимо этого, к поискам присоединились 4 добровольца из отряда «МурманСпас».

На сегодняшний день масштабная поисково-спасательная операция продолжается. В данный момент общая площадь поисково-спасательных работ составляет более 150 квадратных километров.