В Печенгском районе вечерняя пьянка закончилась кровавым конфликтом

В ОМВД России по Печенскому району в вечернее время поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Спортивная происходит конфликт. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в квартире знакомые распивали спиртные напитки. В процессе возникшего словесного конфликта, переросшего в драку, хозяин помещения – ранее судимый за убийство и грабеж местный житель 1989 года рождения – умышленно нанёс ножом не менее двух ударов в грудь гостю, причинив ему телесное повреждение в виде проникающего колото-резаного ранения.

Житель Никеля 1991 года рождения, получивший ранение, был госпитализирован в медицинское учреждение. Подозреваемого в причинении вреда здоровью доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Полицейские, опросив задержанного, установили, что ранение своему знакомому он причинил ножом, который он отобрал в ходе драки у потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении 28-летнего жителя Никеля следователем ОМВД России по Печенскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.