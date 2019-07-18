В Печенгском заливе ищут дайвера клуба «Онега»

16 июля в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» поступила информация о происшествии с дайверами клуба «Онега» в результате планового погружения с инструктором в районе нп. Лиинахамари, мыса Палтусово перо, на выходе из Печенгского залива.

С момента поступления информации организован оперативный штаб поисково-спасательных работ в составе трёх человек. Мероприятия проводятся с привлечением спасателей ПСП г. Мурманск МАКАСЦ МЧС России (филиал ФГКУ «СЗРПСО МЧС России») в составе пяти человек, двух едениц техники. Для поиска используется подводная видеокамера и необходимое водолазное снаряжение.

Количество задействованных в спасательной операции сил увеличено на восемь человек, две единицы техники. Привлечены водолазы федерального отряда «Центроспас», инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области», сотрудники дайвинг клуба «Diver Sea».

По данным следствия, 16 июля двое мужчин воспользовались услугами туристической компании по организации дайвинга и погрузились с аквалангом вблизи полуострова Немецкий. Однако при погружении дайверы превысили максимально допустимое время нахождения под водой без достаточного количества кислорода в баллонах. При этом температура воды в Баренцевом море составила плюс 8-10 градусов.

На данный момент в акватории Печенгского залива работает шестнадцать специалистов и четыре единицы техники. Осуществлён выход в море на маломерном судне от мыса Палтусово перо.

Поисково-спасательная операция продолжается.