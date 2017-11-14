В пенитенциарной сфере России и Норвегии одинаковые проблемы в работе с подучётными лицами

В рамках российско-норвежского сотрудничества в пенитенциарной сфере состоялся выезд сотрудников УФСИН России по Мурманской области в Королевство Норвегия. Основной целью рабочей поездки было участие в международном семинаре по вопросам исполнения наказаний без изоляции от общества.

В частности, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции мурманского УФСИН и представители службы пробации г.Трондхейма обменялись опытом работы с подучётными лицами, осуждёнными за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Норвежская сторона подробно рассказала о содержании и методах работы по программе «За трезвое вождение». Этот вопрос весьма актуален для уголовно-исполнительной инспекции Мурманской области, так как число таких осуждённых, состоящих на учёте в УИИ региона, неуклонно растёт и составляет четвёртую часть от числа всех подучётных лиц.

Частично программа уже переведена на русский язык, и сейчас рассматривается перспектива организации обучения сотрудников инспекции УФСИН отдельным направлениям программы, которые возможно применить в работе УИИ.

Также в ходе семинара норвежские представители рассказали о специальной программе в отношении нарокозависимых осужденных, решение о применении которой выносит суд по согласованию с инспекцией.

В свою очередь, сотрудники УИИ поделились с норвежскими коллегами опытом работы с осуждёнными женщинами, имеющими отсрочку исполнения наказания до достижения их детьми возраста 14 лет.

В рамках визита состоялась встреча с представителем отделения «Фретекс» Армии Спасения в г.Киркенес. Предметом обсуждения стала перспектива трудоустройства осужденных, состоящих на учёте в УИИ УФСИН, подсобными рабочими в магазин отделения «Фретекс»в Мурманске для отбывания наказания в виде обязательных работ.