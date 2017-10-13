Мурманская область. Арктика13.10.17 16:30
В перечень лучших программ для одаренных детей и талантливой молодежи вошли две программы педагогов Мурманской области
Во Всероссийском конкурсе дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи в 2017 году приняли участие 9 педагогов Мурманской области – лауреатов регионального этапа конкурса. По итогам федерального этапа конкурса в перечень лучших программ вошли две программы педагогов Мурманской области:
- в номинации «Научный прорыв» - программа «Вода: от простого к сложному», автор Тебиева Е.А., учитель биологии МОУ Междуреченская СОШ Кольского района;
- в номинации «Достижения в искусствах» - программа творческого коллектива «Соловушка», автор Карпова Н.В., педагог дополнительного образования МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево.
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