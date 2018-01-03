В период длительных зимних праздников не стоит планировать выход маломерных судов в море

В Мурманской области закачивается полярная ночь. Поселок Зашеек, города Ковдор, Апатиты, Кировск уже вышли из «сумеречной зоны». Однако на южном побережье Баренцева моря северяне и гости Заполярного края не увидят солнца вплоть до старого Нового года, а на Рыбачем – до 16 января, потому любителям рыбной ловли и активного отдыха на море в период длительных зимних праздников не стоит планировать выход на воду.

Тем более, что с первого января 2018 года вступают в действие новые Правила пограничного режима и Административный регламент, утвержденный приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года № 455.

- И ранее, и в соответствии с данными документами, в темное время суток выход в море на маломерных судах, поднадзорных ГИМС, будет запрещен, - поясняет старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области Сергей Кочетков. – И с точки зрения безопасности – это правильно. Даже с учетом того, что световой день начнет увеличиваться, для выхода в море он все равно будет крайне невелик. Также следует учитывать и тот факт, что по постановлению капитана порта движение маломерных судов в акватории порта Мурманск закрыт с третьего ноября по 31 марта включительно, поэтому самое оптимальное время для выхода на воду - начало апреля.