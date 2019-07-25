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Мурманская область. Арктика25.07.19 09:45

В период глобального потепления Госдума РФ поддержала предложение властей Коми о включении в Арктическую зону ещё трёх муниципалитетов

Рабочая группа комитета Госдумы России по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержала включение Усинска, Инты и Усть-Цилемского района Коми в Арктическую зону страны.

Как сообщает пресс-служба Госсовета Коми, на заседании рабочей группы по законодательному обеспечению развития Арктической зоны России в Госдуме РФ зампредседателя регионального парламента Валентина Жиделева отметила, что Усинск, Инта и Усть-Цилемский район находятся рядом с Полярным кругом в районе вечной мерзлоты, а климат там не менее суровый, чем в других частях Арктической зоны.

«Усинск, Инта и Усть-Цилемский район имеют тесные хозяйственные и экономические связи с Воркутой и Ненецким автономным округом, которые уже вошли в Арктическую зону. Кроме того, там есть инфраструктура, залежи полезных ископаемых, у этих территорий важное военно-стратегическое значение», - цитирует пресс-служба вице-спикера.

По её словам, расширение Арктической зоны позволит решить не только важные геополитические задачи, но и улучшит качество жизни населения за счет изменений в налоговой сфере, привлечения инвестиций, развития бизнеса и туризма, поддержки со стороны федерации в реализации социальных и инфраструктурных проектов. Повлияет это и на развитие традиционных отраслей хозяйства, укрепление занятости коренных малочисленных народов.

Озвученные Жиделевой предложения были разработаны совместно с Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Коми, а затем обсуждались на уровне парламента и правительства региона.

«В итоге они нашли поддержку у членов рабочей группы и внесены в протокол, для дальнейшего рассмотрения. Завтра состоится последнее заседание Думы, затем парламентарии уходят на каникулы, но мы договорились, что уже в конце августа вновь соберёмся и будем обсуждать этот вопрос», - рассказала вице-спикер.

Жиделева также добавила, что в ходе заседания рабочей группы прозвучали предложения о включении в Арктическую зону России всех территорий страны, относящихся к районам Крайнего Севера.

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