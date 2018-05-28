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Мурманская область. Арктика28.05.18 16:34

В период летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнут более 22 тысяч детей Мурманской области

Подготовка к детской оздоровительной кампании стала одной из тем еженедельного оперативного совещания в правительстве Мурманской области, которое провела сегодня губернатор Марина Ковтун. «На этой неделе в школах и детсадах начинаются летние каникулы. Это время, которое специально предусмотрено, чтобы наши меленькие северяне могли укрепить свое здоровье, отдохнуть и набраться сил», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

По словам главы региона, основная задача детской оздоровительной кампании – организация безопасного и содержательного досуга детей в оздоровительных учреждениях, как в Мурманской области, так и за её пределами.

Как доложила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, регион полностью готов к проведению детской оздоровительной кампании. На её проведение в консолидированном бюджете области заложено 343 млн рублей. Планируется, что в этом году организованно отдохнут более 37 тысяч детей Мурманской области.

«В период летней оздоровительной кампании запланировано охватить организованным отдыхом более 22 тысяч детей, из которых более 40% детей отдохнет в оздоровительных учреждениях региона, остальные – на черноморском побережье и в средней полосе России. Впервые 72 ребенка из Мурманской области отдохнут в лагере, расположенном в Ленинградской области», – рассказала Наталия Карпенко.

На территории Мурманской области будут организованы 85 оздоровительных лагерей, они будут работать в 4 смены. Первая смена начнётся уже в начале июня. Первый выезд детей (288 человек) на отдых за пределы региона состоится 29 мая. Для 400 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период летних каникул организован отдых в оздоровительных учреждениях, расположенных в Краснодарском крае, Пензенской, Ивановской, Ростовской и Воронежской областях.

«В настоящее время специалистами министерства проводятся проверки готовности оздоровительных учреждений к приезду групп детей. Кроме того, в соответствии с поручением губернатора разработаны памятки для родителей с номерами телефонов «горячей линии», уполномоченных представителей министерства, администраций детских лагерей, расположенных за пределами Мурманской области», – отметила министр.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поручила главам администраций взять под личный контроль вопросы организации безопасного отдыха детей, своевременно обеспечить приемку всех детских лагерей.

«Прошу обратить особое внимание на детей, состоящих на профилактических учетах, обеспечить их 100-процентный  охват организованными формами отдыха и трудовой занятости», – подчеркнула Марина Ковтун.

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