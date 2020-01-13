В период новогодних каникул цена на сельдь снизилась на 2,7%, до 73 рублей за килограмм

По данным мониторинга Росрыболовства, с 30 декабря по 12 января в оптовом сегменте внутреннего рынка страны цены на мороженую рыбу демонстрировали в основном тенденцию к стабильности или снижению.

На северо-западе цены на популярные виды мороженой рыбы практически не изменились вследствие приостановки торговой деятельности трейдерами и переработчиками в период длительных новогодних каникул. При этом сельдь - главная составляющая одного из традиционных новогодних блюд - подешевела на 2,7%, до 73 рублей за килограмм.

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 17 по 23 декабря повысился на 0,3%.