Самой дружной семье Мурманска достался телевизор!ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От носорогов до таксы – удивительный мир животных
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.05.18 16:40

В период подготовки и проведения праздника «Последний звонок» в Мурманской области будут усилены меры безопасности

Сегодня на оперативном совещании по председательством губернатора Марины Ковтун обсудили безопасность детей во время проведения праздника «Последний звонок», который состоится 24 мая во всех школах Мурманской области. В этом году 9-е и 11-е классы в Мурманской области заканчивают 10,5 тысячи ребят.

Министр образования и науки региона Наталия Карпенко доложила о готовности к проведению праздника. Глава ведомства пояснила, что большинство «последних звонков» организовано в общеобразовательных организациях, кроме того, в Мурманске, Оленегорске, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакшском и Ковдорском районах, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Заозерск в этот день пройдут также муниципальные праздничные мероприятия. Наталия Карпенко подчеркнула, что усиление мер безопасности на торжественных мероприятиях – в зоне особого внимания.

«Министерством образования и науки Мурманской области обеспечено взаимодействие с региональными УМВД и МЧС. Сотрудниками органов внутренних дел будет обеспечена охрана общественного порядка, также в целях безопасности будут проведены кинологические обследования объектов, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности», – сообщила Наталия Карпенко.

Сотрудниками ГИБДД принимаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения на прилегающих территориях, а также по маршрутам передвижения организованных групп детей. В день проведения «Последнего звонка» на территории Мурманской области запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Губернатор Марина Ковтун поручила главам администраций муниципальных образований усилить меры безопасности в период подготовки и проведения детских мероприятий, всеми доступными способами информировать население о запрете продажи алкоголя 24 мая. При выявлении фактов нарушения постановления незамедлительно информировать органы внутренних дел и региональное управление по лицензированию.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 46 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Known
21.05.18 13:59
Забавно всё это! Теперь новый президент, новое правительство займутся старыми задачами.
Комментарий к новости:Бизнес-омбудсмен обратил внимание на сильное падение численности занятых на малых предприятиях
Михаил
20.05.18 23:14
Никакого дела нет!!!Обвиняемый брат сотрудника полиции!И потерпевшего с 9 мая ни разу не опросили так же как и свидетелей!!!!
Комментарий к новости:Житель Кандалакши избил знакомого после распития спиртного
Владимир Толчинский
20.05.18 15:59
Я бы ещё понял дневной запрет для облегчения движения, но ночной расценивать иначе, чем наплевательское отношение к людям не могу.
Комментарий к новости:В связи с установкой дорожных знаков по улице Самойловой изменено дорожное движение
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире17:30«ТелеМамы». Семейная программа (0+)18:00Мультфильмы (0+)18:30«Россия без террора: Татарстан. Испытание на прочность». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в апреле по росту цен лидировали свекла, табачные изделия и проводное вещание-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 59 копеек, евро укрепилось почти на 16 копеек-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика