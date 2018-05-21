В период подготовки и проведения праздника «Последний звонок» в Мурманской области будут усилены меры безопасности
Сегодня на оперативном совещании по председательством губернатора Марины Ковтун обсудили безопасность детей во время проведения праздника «Последний звонок», который состоится 24 мая во всех школах Мурманской области. В этом году 9-е и 11-е классы в Мурманской области заканчивают 10,5 тысячи ребят.
Министр образования и науки региона Наталия Карпенко доложила о готовности к проведению праздника. Глава ведомства пояснила, что большинство «последних звонков» организовано в общеобразовательных организациях, кроме того, в Мурманске, Оленегорске, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакшском и Ковдорском районах, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Заозерск в этот день пройдут также муниципальные праздничные мероприятия. Наталия Карпенко подчеркнула, что усиление мер безопасности на торжественных мероприятиях – в зоне особого внимания.
«Министерством образования и науки Мурманской области обеспечено взаимодействие с региональными УМВД и МЧС. Сотрудниками органов внутренних дел будет обеспечена охрана общественного порядка, также в целях безопасности будут проведены кинологические обследования объектов, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности», – сообщила Наталия Карпенко.
Сотрудниками ГИБДД принимаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения на прилегающих территориях, а также по маршрутам передвижения организованных групп детей. В день проведения «Последнего звонка» на территории Мурманской области запрещена розничная продажа алкогольной продукции.
Губернатор Марина Ковтун поручила главам администраций муниципальных образований усилить меры безопасности в период подготовки и проведения детских мероприятий, всеми доступными способами информировать население о запрете продажи алкоголя 24 мая. При выявлении фактов нарушения постановления незамедлительно информировать органы внутренних дел и региональное управление по лицензированию.