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Мурманская область. Арктика06.10.17 14:35

В период подготовки к зиме в Колэнерго отремонтировано более 500 км линий электропередачи

Готовность филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» к работе в период осенне-зимнего максимума нагрузок подтвердила комиссия, которую возглавил заместитель главного инженера МРСК Северо-Запада Денис Ягодка.

По итогам 9 месяцев в филиале Колэнерго отремонтировано 515,34 км линий электропередачи 0,4-150 кВ, заменено 174 опоры ЛЭП 0,4-150  кВ.

На подстанциях 35-150 кВ произведён капитальный и текущий ремонт 52 выключателей,  отремонтировано 30 трансформаторных подстанций распределительной сети 6-10/0,4 кВ.

В охранных зонах линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности расчищено 587,15 га. 

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проведен полный объем регламентных работ по сезонному техническому обслуживанию автотранспортных средств, полностью укомплектован аварийный запас.

Всего на реализацию ремонтной программы 2017 года выделено 241,44 млн рублей.

Согласно акту, подписанному по итогам работы комиссии, проверявшей готовность филиала «Колэнерго» к работе в ОЗП: «Основные и дополнительные условия готовности филиала к работе в осенне-зимний период 2017/2018 г.г. выполнены».

 

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