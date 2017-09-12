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Мурманская область. Арктика12.09.17 16:15

В первом полугодии 2017 года сотрудниками исправительных учреждений региона было предотвращено шесть попыток доставки наркотических средств

Сегодня в правительстве Мурманской области прошло заседание региональной антинаркотической комиссии. Открывая заседание, начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов представил нового члена комиссии – главного федерального инспектора по Мурманской области Алексея Маякова.

В рамках заседания были рассмотрены актуальные вопросы противодействия распространению наркопотребления и наркопреступности на территории области. О результатах работы по пресечению незаконного оборота наркотиков в исправительных учреждениях области, а также об организации межведомственного взаимодействия в рамках осуществления индивидуально-профилактической работы с осужденными потребителями наркотиков доложил врио первого заместителя начальника УФСИН России по Мурманской области Алексей Климов. Так, в первом полугодии 2017 года сотрудниками исправительных учреждений региона было предотвращено шесть попыток доставки наркотических средств на режимную территорию учреждений (в аналогичном периоде прошлого года – 13). Наркозависимые осужденные в Мурманской области проходят углубленное обследование, с ними проводится психокоррекционная работа в рамках разработанного для каждого плана индивидуального психологического сопровождения.

С докладом об организации межведомственного взаимодействия при возложении судом на наркопотребителей, совершивших преступления либо административные правонарушения, дополнительной обязанности в виде прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании, медицинской или социальной реабилитации выступил начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Сергей Орлов. Как сообщил Сергей Орлов, по инициативе УМВД подписано четырехстороннее Соглашение с региональными министерствами здравоохранения и социального развития, а также комитетом по труду и занятости населения. Положения документа консолидируют усилия ведомств при проведении индивидуальной профилактической работы с наркопотребителями.

На заседании были рассмотрены результаты деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях ЗАТО Александровск и ЗАТО Видяево.

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