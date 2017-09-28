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Мурманская область. Арктика28.09.17 09:01

В первом полугодии 2017 года в органы прокуратуры поступило 12364 обращения северян

27 сентября под председательством прокурора Мурманской области Василия Щербакова в прокуратуре области состоялось заседание коллегии, на котором рассмотрен вопрос о состоянии работы по рассмотрению обращений и приему граждан в органах прокуратуры и мерах по совершенствованию этого направления прокурорской деятельности.

В своем выступлении старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Галина Машьянова отметила, что по-прежнему работа по рассмотрению обращений и приёму граждан подчинена решению задач обеспечения защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина, укреплению законности и правопорядка. Граждане обращаются в прокуратуру как государственный институт, способный оперативно и качественно защищать их нарушенные права. В первом полугодии 2017 года в органы прокуратуры поступило 12364 обращения, из них 5879 разрешено прокурорами.

Более половины разрешенных прокуратурой обращений касались вопросов надзора за исполнением законов и законностью правовых актов, среди которых лидирующую роль заняли жалобы о нарушении жилищного и трудового законодательства.

Особое внимание уделяется рассмотрению обращений по вопросам соблюдения земельного законодательства. Актуальными остаются вопросы соблюдения службой судебных приставов законов об исполнительном производстве.

Более 3 тысяч граждан в первом полугодии 2017 года обратились в органы прокуратуры на личном приёме. Лично прокурором и его заместителями осуществлены выезды в районы области, принято на личном приёме 142 жителя области.

По итогам прокурорских проверок удовлетворено почти каждое пятое обращение граждан по различным вопросам. По выявленным нарушениям прокурорами выявлено свыше 2 тысяч нарушений, в целях устранения которых принят весь спектр мер прокурорского реагирования.

Обсудив информацию, прозвучавшую в выступлениях докладчика и ряда горрайпрокуроров, коллегия прокуратуры области приняла решение, ориентирующее работников прокуратуры на планомерную и тщательную работу с каждым из поступивших обращений граждан, полное и всестороннее их разрешение и принятие исчерпывающих мер прокурорского реагирования при наличии оснований.

Завершая заседание коллегии, прокурор области Василий Щербаков предупредил прокуроров городов и районов о персональной ответственности за упущения в работе с жалобами и заявлениями граждан.

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