В первом полугодии на предприятиях Мурманской области удалось добиться выплат заработной платы более 147 миллионов рублей перед 3411 работниками

Состоялось расширенное заседание региональной контрольной группы при Главном федеральном инспекторе по Мурманской области Маякове А.Ю. Одним из вопросов, обсуждаемых на заседании стал совершенствование деятельности по обеспечению трудовых прав граждан в части полноты и своевременности выплаты заработной платы.

В заседании приняли участие: руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области, руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области, руководитель регионального Управления Федерального казначейства, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, прокурор Мурманской области, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области, и.о. председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области, председатель контрольно-счетной палаты Мурманской области, руководитель территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области, заместитель министра образования и науки Мурманской области, врио начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области, начальник Управления Росгвардии по Мурманской области, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области, а также другие представители правоохранительных и контролирующих органов Мурманской области.

Были заслушаны доклады руководителей контролирующих структур по вопросам межведомственного взаимодействия при осуществлении мер по противодействию возникновения задолженности по заработной плате в регионе.

Как прозвучало во время обсуждения, зачастую недобросовестные работодатели пытаются скрыть сведения о наличии просроченной задолженности по заработной плате. Следственное управление СК России по Мурманской области ведёт активную работу по выявлению таких фактов.

В 1 полугодии 2018 года в производстве следователей находилось 11 уголовных дел, возбужденных по фактам невыплаты заработной платы работникам региона.

Основными причинами задолженности явились: отсутствие у работодателей собственных средств; погашение за счёт текущего финансирования долгов прошлых лет; бездействие руководителей предприятий, не принимающих мер для погашения дебиторской задолженности; перечисление руководителями организаций денежных средств сторонним коммерческим структурам и др.

Следственным управлением оказывается конкретная помощь гражданам, чьи права и интересы нарушены, принимаются меры к привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. Окончено 8 уголовных дел, из них 5 направлено в суд по обвинению руководителей коммерческих организаций Мурманской области в совершении преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ.

Благодаря работе следователей в ходе предварительного следствия потерпевшим была выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 14 млн рублей. Наложен арест на имущество работодателей на сумму 1 млн 500 тысяч рублей.

Защита прав работника на своевременную и полную выплату зарплаты в соответствии с его квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы осуществляется в тесном взаимодействии с органами прокуратуры, правоохранительными и налоговыми органами региона, Государственной инспекцией труда в Мурманской области и территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области.

Следственным управлением систематически проводятся коллегии, межведомственные совещания, посвященные вопросам выявления и пресечения фактов невыплаты зарплаты в регионе. Деятельность территориальных следственных органов в этом направлении поставлена на контроль. Следователями, в рамках представленных полномочий, используется весь инструментарий процессуальных мер в отношении руководителей, виновных в невыплате заработной платы.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, для выявления негативных тенденций, связанных с обеспечением оплаты труда работников, ежемесячно анализируются сведения о структуре и размере задолженности, поступающие из контрольно-надзорных органов региона. Анализ этих данных позволяет незамедлительно реагировать на любое негативное изменение размера задолженности по выплате заработной платы, инициировать проведение процессуальных проверок.

Действенной мерой стало осуществление выездов руководства аппарата следственного управления в города и районы области, в том числе для личных встреч с трудовыми коллективами, чтобы на месте оценить оперативную обстановку, полноту и своевременность принимаемых мер.

В результате совместной работы следственного управления СК России по Мурманской области, Государственной инспекции труда в Мурманской области, комитета по труду и занятости населения Мурманской области, Управления федеральной налоговой службы РФ по Мурманской области, службы судебных приставов, правоохранительных органов и прокуратуры Мурманской области в первом полугодии 2018 года удалось добиться выплаты более 147 миллионов рублей перед 3411 работниками, не допуская периода её существования свыше двух месяцев.