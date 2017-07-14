В первом полугодии за пределами нашего региона и в местных здравницах уже отдохнули и поправили своё здоровье 1181 северян

Мурманская область, в отличие от других северных субъектов РФ, на протяжении ряда лет предоставляет бесплатные путевки отдельным категориям граждан для отдыха, лечения и оздоровления в местных здравницах и на побережье Чёрного моря.

На 2017 год в областном бюджете предусмотрено 119,5 млн на оздоровление 2983 северян. Так, на Черноморском побережье Краснодарского края отдохнут 1208 человек из числа ветеранов войны и труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 631 – из числа работников государственных областных и муниципальных учреждений и их детей до 18 лет. В санаториях Мурманской области поправят здоровье 1094 человека из числа лиц старше 70 лет, 50 человек из числа реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

В первом полугодии 2017 года за пределами нашего региона и в местных здравницах уже отдохнули и поправили свое здоровье 1181 человек – это 40% от плана. Среди них – 480 из числа ветеранов войны и труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 386 – из категории лиц старше 70 лет; 315 работников государственных областных и муниципальных учреждений и их детей до 18 лет.