В Первомайском округе Мурманска на дорогах планируется ограничить движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по реконструкции теплосети планируется ограничить движение всех видов транспорта:

– на 12,8 метра по первой полосе от края проезжей части на пересечении проспекта Кольского и улицы Шевченко в северном направлении с 8 часов 7 июля до 20 часов 11 июля;

– на 7,4 метра по первой полосе от осевой линии проезжей части на пересечении проспекта Кольского, улицы Генерала Щербакова и улицы Шевченко в северном и южном направлениях с 8 часов 12 июля до 20 часов 17 июля;

– на 12,8 метра по первой полосе от края проезжей части на пересечении проспекта Кольского и улицы Генерала Щербакова в южном направлении с 8 часов 18 июля до 22 часов 22 июля;

– на 0,5 метра проезжей части на улице Генерала Щербакова перед перекрестком с проспектом Кольским в восточном направлении с 8 часов 23 июля до 20 часов 30 июля.