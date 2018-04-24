В Первомайском округе Мурманска прекращена деятельность незаконного игрового клуба

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Мурманску в ходе оперативных мероприятий получили информацию о том, что в одном из домов Первомайского округа могут проводиться азартные игры с использованием игрового оборудования. При силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии полицейские проверили данное помещение. Факты незаконной организации азартных игр вне игровой зоны подтвердились. На момент проверки в помещении находилось несколько человек, которые играли в азартные игры.

Из клуба были изъяты 8 системных блоков и 9 мониторов. Все изъятое игровое оборудование помещено на склад, впоследствии по решению суда оно будет уничтожено.

Материалы переданы в Следственное управление Следственного комитета России по Мурманской области для принятия процессуального решения.

Работа по пресечению незаконной организации и проведения азартных игр на территории областного центра продолжается. Жители Мурманской области могут сообщить в полицию о данных фактах по телефону 02 (по мобильному телефону 102), все поступающие сообщения будут проверены.