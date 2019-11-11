В Первомайском округе Мурманска состоялась очередная проверка деятельности обслуживающих организаций

Стоит отметить, что в адрес администраций округов заполярной столицы постоянно приходят жалобы от населения на низкое качество работы управляющих компаний. Такие замечания занимают более 30% от общего числа обращений.

Очередной сигнал поступил от мурманчан, проживающих на улице Орликовой №№ 38 и 39. Горожане пожаловались на неубранные внутридворовые проезды. Во внепланоновом рейде приняли участие специалисты округа, а также депутат Совета депутатов города Мурманска Леонид Мостовой. Приехав по адресу, комиссия обнаружила, что все замечания, которые были доведены до руководства управляющей компании, устранены.

– Буквально утром состоялось заседания оперативного штаба, на котором обсуждались текущие проблемы во дворах, – рассказал заместитель начальника управления Первомайского административного округа Игорь Корявко. – Стоит отметить, что руководители не всех обслуживающих организаций оперативно реагируют на замечания.

Особенностью внеплановых рейдов является то, что руководители УК заранее не знают, какие адреса будут проверяться комиссией.

– Замечания от жильцов поступают круглый год, – отметил Леонид Мостовой. – Зимой качество работы коммунальщиков особенно важно, потому что неубранный вовремя снег и наледь на кровле представляют серьезную опасность жизни и здоровья жителей.

Стоит отметить, что за истекший период 2019 года специалистами только Первомайского округа было проведено 187 плановых и внеплановых проверок работы УК, административной комиссией рассмотрено более 500 дел. Ответственным лицам, руководящим управляющими компаниями, назначены штрафы на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.