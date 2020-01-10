В Первомайском округе Мурманска жителей 50-ти домов оставят ночью без отопления и горячей воды

Как сообщает Мурманская ТЭЦ, сегодня, 10 января, с 23 часов для проведения работ на теплосети будет ограничено тепло- и горячее водоснабжение для ряда потребителей Первомайского округа областного центра. Ориентировочное время окончания работ - 11 января в 5 часов утра.

Прекращение подачи горячей воды и тепла затронет жителей МКД, проживающих по адресам: просп. Кольский, 154, 156, 158, 160, 162, 160а, 164, 166, 168, 170, 172, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 176/1, 176/2, 176/3; пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Беринга, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; проезд Ледокольный, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 и ул. Шевченко, 32.